Эскортницы из Новосибирска ищут клиентов в Дубае

Работу в Дубае активно ищут эскортницы из Новосибирска.

Новосибирские эскортницы активно ищут работу в Дубае. Об этом сообщили в издании «Осторожно медиа».

В последние два года основная часть эскортниц приехала в Дубай из Новосибирска, Нижнего Новгорода и Ярославля. Это объяснили миграцией российских и украинских бизнесменов после начала специальной военной операции. Спрос на эскорт-услуги вырос, а заказчики стали менее требовательными к внешности девушек. Тем не менее, рыжеволосые славянки с ростом от 174 сантиметром, без татуировок и беби-фейсом продолжают сильнее привлекать мужчин.

Модельные агенства отправляют девушек в тур на несколько недель для встречи с клиентами. Там мужчины выбирают одну из них. Если клиент не планирует долгосрочных отношений, то он платит 150-200 евро за час и минимум 1 000 за ночь.

Кроме того, в Дубай приезжают эскортницы из Франции и Бразилии, однако сибирячки продолжают лидировать по количеству.

Напомним, что житель Омска сломал пенис. Во время секса мужчина услышал хруст, а затем почувствовал боль и заметил посинения на половом члене.