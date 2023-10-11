«Жуткий хруст»: в Омске мужчина сломал пенис во время секса

Житель Омска сломал пенис после эксперимента с позами.

Вечером житель Омска сломал пенис во время секса. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.

«Страсть, жуткий хруст, приём уролога и операционная — так закончился эксперимент с позами», — говорится в сообщении.

Во время секса мужчина услышал хруст, а затем почувствовал боль и заметил посинения на половом члене. Ему пришлось вызвать скорую помощь.

Выяснилось, что произошёл перелом пениса без повреждений для уретры. Мужчине провели операцию и запретили любые половые контакты в течение месяца.

Напомним, что сексолог из Новосибирска Снежана Пономарёва рассказала «Сиб.фм», что чаще всего травмы во время секса получают мужчины, а самая опасная поза — наездница. По её словам, резкие глубокие фрикции могут привести к травме, вплоть до перелома члена.

Ранее в Омске мужчина закачал себе вазелин в член, чтобы «доставить партнерше новые ощущения».