Монету времён Екатерины II продают в Новосибирске за 6500 рублей

В Новосибирске выставили на продажу монету времён Екатерины II.

Житель Новосибирска пытается продать монету времён Екатерины II. Она стоит 6500 рублей. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

По словам продавца, монета 1790 года выпуска сохранилась в идеальном состоянии.

«Пятачок в отличном состоянии, неочищенный, коррозии абсолютно нет, родная патина», — пишет он.

Согласно данным fcoins.ru, монета 1790 года была создана на Сузунском монетном дворе. Такой пятачок может стоить от 900 до 6300 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что четырёхуровневую пятикомнатную квартиру выставили на продажу в Новосибирске за 41 миллион рублей. Общая площадь помещения составляет 280 квадратных метров.

Напомним, что житель Новосибирска Сергей Пшеничный выставил на продажу провокационные фигурки членозавров. Один симбиоз динозавра и мужского полового органа золотистого цвета стоит 2 950 рублей.