Новосибирский астролог Ягунова дала прогноз на новолуние 14 октября

Астролог Елена Ягунова дала прогноз жителям Новосибирска на новолуние 14 октября.

В ночь с 14 на 15 октября в Новосибирске ожидается новолуние. Астролог Елена Ягунова в беседе с «Сиб.фм» дала прогноз на день до и после этого явления.

Эксперт рекомендует завершить начатые дела и отдохнуть после тяжёлого рабочего дня. Однако предупреждает: принимать важные решения 14 октября не стоит.

«Можно долгое время колебаться между всеми “за” и “против”; выискивать как достоинства, так и недостатки; обдумывать, но так и не прийти к окончательному суждению», — рассказывает она.

По словам Елены Ягуновой, днём 15 октября можно начать заниматься спортом, сделать новую cтpижку, сменить имидж или сесть на диету.

«Любые начинания в этот день получают дополнительную энергетическую подпитку», — объясняет она.

Астролог также добавила, что в день новолуния новосибирцы смогут исполнить свои мечты.

Напомним, что в Новосибирске опубликовали прогноз погоды на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября.