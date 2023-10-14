Ждать ли снег на Покров: погода на 14 октября в Новосибирской области

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября.

Стало известно, какой будет погода в Новосибирске на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Информация появилась на сайтах популярных онлайн-сервисов.

Согласно данным Западно-Сибирского УГМС, днём в Новосибирске температура воздуха составит +7...+9 градусов, ночью — +5...+7. В Новосибирской области ожидаются другие показатели. Днём столбик термометра укажет от +6...+11 градусов, ночью — +2...+7 ночью.

Ветер будет дуть в западном направлении со скоростью 4–9 метров в секунду. Возможно небольшие порывы. Днём 14 октября в отдельных районах области ожидаются небольшие и местами умеренные дожди.

По информации портала GISMETEO, температура воздуха будет колебаться от +5 до +11 градусов. В 10 часов утра солнце начнёт согревать Новосибирск, а уже к 13 часам тепло достигнет своего пика. Погода обещает быть пасмурной.

Как отмечают синоптики сервиса «Яндекс.Погода», днём столбики термометров укажут на +9...+12 градусов тепла. Однако ощущаться это будет, как +5 градусов. Влажность днём составит 46% и ближе к ночи возрастёт до 56%.

Кроме того, в ночь с 14 на 15 октября пройдёт новолуние. О влиянии этого явления на людей рассказала астролог Елена Ягунова в беседе с «Сиб.фм».

Напомним, что погода на Покров Пресвятой Богородицы определяет, какой будет зима в Новосибирске. Ожидать ли местным жителям морозов и снегопада — отвечает специалист Новосибирского областного центра русского фольклора и этнографии Юлия Гайнутдинова.