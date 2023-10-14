Следком из Томска проверяет избиение ветерана войны двумя парнями

В Томске проверяют избиение ветерана боевых действий.

В Томске проводят проверка по факту избиения ветерана боевых действий. Следственный комитет Томской области сообщает, что проверку начали после избиения пенсионера в городе Томске.

Ранее сенатор от Томской области Владимир Кравченко рассказал, что в сети распространили видео, на котором два молодых человека избивают ветерана войны в Афганистане, имеющего инвалидность третьей группы и являющегося кавалером ордена "Красной Звезды" и десантником.

По предварительным данным, причиной избиения могло стать обвинение в педофилии. Расследование этого инцидента продолжается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что работник СТО из Новосибирска решил покататься на чужой машине и попал в ДТП.