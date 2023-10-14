Сотрудник ОМОН из Новосибирска впервые стал папой в День отца

В Новосибирске сотрудник ОМОН стал папой в День отца.

Накануне Дня отца сотрудник ОМОН из Новосибирска впервые стал папой. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

У мужчины родился сын весом 4,2 килограмма и ростом 58 сантиметров. Ему дали богатырское имя — Илья. Родные и сослуживцы поздравили сотрудника ОМОН с рождением первенца, а он поблагодарил их за поддержку и надёжность.

«Я благодарен ребятам, что разделили с нами эту огромную радость! Я уверен, у моего сына всегда будут такие же надежные товарищи и коллеги, которые всегда будут рядом, поддержат и словом, и делом», — заявил он.

День отца отмечается в третье воскресенье октября. В этом году праздник пройдёт 15 октября.

Напомним, что в ЗАГСе рассказали, какими необычными именами называли детей новосибирцы в сентябре 2023 года.