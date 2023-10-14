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вчера 22:21
общество культура

Театр «Красный факел» из Новосибирска поедет на гастроли в Беларусь

Фото: Pexels.com

Новосибирск будет укреплять культурные связи с Минском: гастроли театра «Красный факел» намечены на 2024 год.

В 2024 году в Минске пройдут Дни новосибирской культуры – театр «Красный факел» представит свои спектакли белорусскому зрителю.

Гастроли будут осуществляться в рамках договорённостей, которых в конце июня достигли представители Беларуси и правительства Новосибирской области на десятом Форуме регионов соседнего государства.

Кроме того, в ближайшие три года «Красный факел» будет плодотворно сотрудничать с Республиканским театром Белорусской драматургии. Артисты из Беларуси с ответным визитом приедут в Новосибирскую область в 2025 году.

Напомним, в середине сентября зрители «Красного факела» были расстроены, когда узнали, что закрылось театральное кафе: для многих зрителей два часа еды духовной без подкрепления стало в тягость.

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Елена Отмахова
журналист

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