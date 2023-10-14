В Новосибирске 12-летняя девочка пострадала в ДТП с трамваем

В Новосибирске пострадала 12-летняя девочка в результате ДТП с трамваем.

Утром 14 октября после столкновения Toyota и трамвая в Новосибирске пострадала 12-летняя девочка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Авария произошла в Ленинском районе в районе дома №6/2 на улице Кирзаводская. Известно, что 60-летний водитель Toyota Ipsum не предоставил преимущество в движении и столкнулся с трамваем №15. В салоне общественного транспорта находилось 10 человек.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир трамвая — девочка 2011 года рождения, которая с травмами доставлена в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работал наряд ДПС. Обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что ночью 14 октября три человека погибли в ДТП в Новосибирской области. Две легковые машины и грузовик столкнулись на трассе К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий».