В Новосибирске 14 октября прошёл субботник на Монументе Славы

Сегодня, 14 октября, в Новосибирске прошла череда субботников: «Единая Россия» провела генеральную уборку на Монументе Славы.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в субботнике, который 14 октября прошёл на Монументе Славы, приняли участие депутаты, сторонники партии и молодые гвардейцы. Всего инициативу поддержали 200 человек.

К участию в акции присоединились также волонтёры и активные жители Ленинского района. С Монумента Славы было вывезено более 10 мешков с мусором. В партии «Единая Россия» также рассказали, что в этом году приняли активное участие в благоустройстве сквера, который хранит память о героях ВОВ.

Напомним, 14 октября в Новосибирске объявлен днём общегородского субботника. Уборка прошла практически во всех крупных парках и скверах, а также на центральных площадях. Для вывоза мусора после субботника была даже создана координационная группа. На уборку приглашали всех горожан.