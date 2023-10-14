В Новосибирске 14 октября прошёл «Здоровый субботник»

Сегодня, 14 октября, в Новосибирске прошла серия субботников – один из них был «здоровым».

В день проведения общегородского субботника в ТРЦ «Аура» провели свой субботник – «здоровый». С 10.00 и до 16.00 на 4 этаже торгового центра дежурили врачи.

Всем желающим медики сделали скрининг на выявление факторов риска развития хронических заболеваний. Также новосибирцы могли прямо в торговом центре сделать флюорографию или дерматоскопию (диагностику новообразований на коже).

Как рассказывают очевидцы, некоторые покупатели заинтересовались пройти обследование. Очередей не было, но пару десятка человек около медицинских стендов можно было заметить.