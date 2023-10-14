В Новосибирске идёт концерт Полины Гагариной при полном аншлаге

В данные минуты вечером субботы, 14 сентября, в Новосибирске проходит концерт Полины Гагариной – распроданы билеты даже за 15 тысяч рублей.

Концерт Полины Гагариной начался с небольшой задержкой, минут на 15. Свободных мест на площадке «Локомотив Арены» вместимостью 5 тысяч человек практически не осталось.

Напомним, что будет аншлаг, было понятно уже за два дня. Билеты стоимостью от 1700 до 8 тысяч исчезли из продажи ещё до 11 октября.

По данным среды, 11 октября, на сайте Полины Гагариной и интернет-площадки Sibkassa.ru оставалось 16 билетов в диапазоне стоимости от 8 до 8 400 рублей.

За два дня до концерта осталось несколько билетов на сервисе «Яндекс.Афиша», но их стоимость уже составила от 10 до 15 тысяч рублей. Сегодня аншлаг в зале подтвердил, что билеты были все распроданы.