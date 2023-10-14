В Новосибирске ищут пропавшую девочку-подростка из Хакасии

Волонтёры ищут 16-летнюю девушку из Республики Хакасия в Новосибирске: она могла приехать, поймав попутку.

В пятницу, 13 октября, в городе Черногорске Республики Хакасия пропала 16-летняя Ольга Касперская. В розыск девушку объявили волонтеры группы «Поиск пропавших детей – Абакан». Как полагают поисковики, девочка могла поймать машину или найти попутчика в интернете. В Новосибирск она могла отправиться к родственникам, которые проживают в нашем регионе.

Как сказано в посте о поисках девочки, её рост — 150 сантиметров, худощавое телосложения, темные волосы ниже плеч. Из дома Ольга ушла во всём чёрном – жилетке и бейсболке, на девочке были бежевые штаны.

В группе поисковиков просят сообщить всё, что известно о местонахождении пропавшей, по телефону полиции — 8 (390) 316-23-02, либо волонтерам по номеру 8 (913)546-97-92.

Также напомним, что сегодня новосибирские следователи попросили помощи в поисках педофила с улицы Лобачевского, который приставал к детям 2 месяца назад.