В Новосибирске второй месяц ищут педофила с улицы Лобачевского

Следователи СКР по Новосибирской области объявили в розыск мужчину, который приставал к детям на улице Лобачевского два месяца назад.

Инцидент, после которого мужчина в чёрных очках был объявлен в розыск, произошёл на улице Лобачевского 14 августа. Тогда мужчина совершил сексуальные действия в отношении двух несовершеннолетних, которые пришли домой и пожаловались родителям. После этого неизвестного объявили в розыск.

«Приметы разыскиваемого: славянской внешности, возраст 50-60 лет, рост около 175 сантиметров, волосы седые, форма лица квадратная. Телосложение крупное, — говорится в ориентировке СУ СКР по Новосибирской области. — Следственные органы обращаются к гражданам с просьбой оказать посильную помощь в установлении личности подозреваемого и его местонахождении».

Известно, что местные жители не смогли опознать этого мужчину: ранее на улице Лобачевского его не видели. Всем, кому что-либо известно о местонахождении педофила, просьба сообщить по телефонам в отдел полиции № 3 Заельцовского УМВД России по Новосибирску: 8 (383) 232-10-02 или 102, 8(383)227-21-72.

Также напомним, что в селе Чистоозёрное продолжается паника из-за возвращения в родную деревню педофила Кружилова, отсидевшего за изнасилование и убийство 8-летней девочки.