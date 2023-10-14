В Новосибирске около школы заметили разгуливающую в трусах женщину

Днём в субботу, 14 октября, в Новосибирске очевидцы заметили разгуливающую в трусах около школы женщину.

Как сообщают очевидцы в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», женщина в возрасте в одной футболке и трусах прогуливалась неподалёку от школы №219 в микрорайоне на «Родниках».

Кто-то из участников дискуссии предположил, что у женщины болезнь Альцгеймера, кто-то отметил, что не в первый раз видит её гуляющую на улице Немыткина в таком виде.

«Что-то не похожа на бабушку. Нормальная тётка. На улице тепло. Может у неё трусы от купальника», — предположила Оксана.

Напомним, на прошлой неделе бурному обсуждению подверглась выходка девушки в Ленинском районе, которая разделась в лифте и отправилась на улицу в таком виде в конце сентября.