В Новосибирске появится отель с двумя стометровыми башнями

Построить отель со стометровыми башнями на станции метро «Студенческая» в Новосибирске разрешили власти.

На сайте мэрии Новосибирска появился документ, который разрешает застройщику возвести на пересечении улиц Котовского, Блюхера и Геодезической апарт-отель общей площадью 102 910 квадратных метров. Разработчиком проекта выступает студия «КиФ».

Впервые компания представила свой проект на градостроительном совете в феврале 2022 года. Согласно опубликованным изображениям, отель будут отличать две стометровые башни-близнеца, которые будут соединены стеклянным переходом.

В здании застройщик планирует разместить спортивный комплекс с бассейном, фуд-холл, лекторий и коворкинги.

Также напомним, что этой осенью должны начаться работы по строительству апарт-отеля стоимостью 300 миллионов рублей в наукограде Кольцово.