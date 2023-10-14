В Новосибирске прошла премьера балета «Щелкунчик»

Сегодня, 14 октября, в Новосибирске НОВАТ представил премьеру легендарного балета «Щелкунчик».

14 октября в Новосибирском театре оперы и балета представили премьеру балета «Щелкунчик» в постановке народного артиста СССР Юрия Григоровича.

Новосибирцы увидели эталонную хореографию впервые, но более 50 лет балет можно было увидеть на сцене Большого театра России. «Щелкунчика» ставили в театрах всего мира – от Вены до Астаны.

Руководитель балетной труппы НОВАТа, заслуженная артистка России Анна Одинцова говорит, что для новосибирских танцовщиц – это возможность освоить новую технику. В декабре этот балет станет одним из основных в афише НОВАТа.

Кстати, следует отметить, что спектакль – дорогостоящий. Ранее Сиб.фм писал, что только декорации к балету «Щелкунчик» обошлись в 83 миллиона рублей.