В Новосибирске супермаркеты «Чижик» откроются 20 октября

В сети супермаркетов «Чижик» сообщили даты открытия 14 магазинов в Новосибирске.

О том, что новая сеть супермаркетов «Чижик» зайдёт в Новосибирск, стало известно ещё весной этого года. Планы у ритейлеров сразу были наполеоновскими.

«Чижик» открывает магазины не только в Новосибирске: они появятся так же в Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком, Кемерове, Барнауле и Томске.

В Новосибирске компания планирует открыть 14 магазинов, где будет продавать собственную продукцию. Первый откроет свои двери в Первомайском районе по адресу улица Александра Ерёмина, 18/6. В этот же день заработают ещё три магазина – по адресу улица Петухова, 12/1 на Затулинском жилмассиве, в ТЦ «Федосеевский» и на Ломоносова, 38 в городе Обь.

Также в ближайших планах у владельцев «Чижика» появление супермаркетов в Бердске, Искитиме, Коченёво, Колывани и Мошково. Эти 9 точек должны открыться уже до конца 2023 года.