В Новосибирске в 2023 году откроются магазины «Чижик»

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Магазины сети дискаунтеров «Чижик» откроются в Новосибирске в ближайшее время.

В течение текущего года в Новосибирске откроют не менее десяти магазинов сети дискаунтеров «Чижик». Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу компании X5 Retail Group.

Предполагается, что сеть заработает в столице Сибири осенью. Сеть «Чижик» делает акцент на товарах собственной марки.

Ранее в Новосибирске на продажу выставили конкурента Fix Price за 20 миллионов рублей.За 20 миллионов новому владельцу перейдет и товарный остаток, который оценивается на сумму более 12 миллионов рублей. Кроме этого, в стоимость готового бизнеса входят мебель и оборудование, клиентская база, база поставщиков, штат официальных сотрудников, а также сам бренд сети.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске выставили на продажу бильярд-бар премиум-класса за 100 млн.