В Новосибирске водитель Nissan X-Trail устроил массовое ДТП и пытался сбежать

Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Новосибирске, на улице Фабричная. Его устроил водитель Nissan X-Trail и попытался сбежать с места ДТП.

ДТП на улице Фабричная произошло в районе обеда субботы, 14 октября. Его устроил водитель Nissan X-Trail, который ехал в сторону площади Инженера Будагова. Он начал объезжать препятствие, а в результате столкнулся с Маздой 6, ехавшей рядом.

«От удара Ниссан выбросило на встречку, где он въехал в Audi Q7, а та, в свою очередь, врезалась в Hyundai Solaris. Бригада скорой помощи увезла пассажира Ауди в больницу»,

- сообщает телеграм-канал «АСТ-54».

Кроме того, очевидцы рассказывают, что виновник «замеса» — водитель Nissan X-Trail пытался сбежать с места происшествия: его буквально поймали и удерживали до приезда автоинспекторов другие участники дорожного движения.

Также напомним, что минувшей ночью на трассе К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» после ДТП с грузовиком погибли 3 человека.