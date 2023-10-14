«Люди боятся сообщать в полицию»: в Новосибирске кладмены заполонили МЖК

Двор на улице Лазурной в Новосибирске атаковали кладмены и наркоманы: местные жители рассказывают, что около их дома постоянно копошатся покупатели в поисках закладок. Соседи утверждают, что знают, кто распространяет «дурь», но полиция якобы не реагирует.

Около дома №6 на улице Лазурной довольно часто происходят различные инциденты: летом прошлого года здесь поселился бомж, которого удалось выпроводить с территории только после публикации Сиб.фм.

На этот раз местные жители говорят, что их атаковали кладмены. Покупатели наркотиков роются на детской площадке прямо среди белого дня. При этом они нисколько не стесняются местных жителей, которые открыто снимают их на камеры.

«В начале сентября один из жильцов обратился в 112, его обращение перенаправили в полицию, — рассказывают местные жители, которые уже сняли несколько роликов. – Сказали, что заявку приняли и свяжутся. Через полторы или две недели перезвонил дежурный, спросил, что была за ситуация».

«Я рассказал, что при мне рыли землю, — говорит один из очевидцев происшествия.

– Но ничего интересного не произошло. Сейчас подхожу, стоят две дамочки, они очень устало выглядят, 40-45 лет, ковыряются».

Разочарованные дамы заявили, что их «кинули» и ушли. А уже через пару дней новый копатель перерыл весь двор под бдительным взором бабушек, снимающих на камеру. Как признаются сами покупатели, кладмены облюбовали именно дома №2 и №6 на улице Лазурной.

«У нас есть номер машины, из которой ведётся торговля из рук в руки, номер квартиры.... Но люди боятся сообщать от своего имени в полицию,

- рассказала Сиб.фм местная жительница Кристина. – На анонимной линии включается автооответчик, нужно продиктовать информацию: ФИО, обозначить проблему. Но там такой короткий промежуток времени, что не успеваешь проговорить всю информацию. Успеваешь только назвать ФИО и адрес. Письменное заявление в полицию я тоже не понесу, потому что эти люди находятся рядом. Ожидать от них можно всего, чего угодно. Они даже камер не боятся, продолжают это делать».

Как утверждают местные жители, к продаже наркотиков имеет отношение некая Олеся из 6 подъезда, которая уже отбыла за подобное преступление срок. Незаконным бизнесом якобы они занимаются с мужем на чёрном автомобиле «Ниссан Альмера».

«По весне он сидел в машине во дворе и подвисал. Но соседи, которые гуляют с детьми, боятся к ним подходить близко и фотографировать»,

- говорит Кристина.

Всю имеющуюся информацию вместе «с паролями и явками» корреспондент Сиб.фм передал в полицию. Там обещали разобраться в ситуации.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых в совершении противоправных деяний», — прокомментировали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Читайте также на сайте Сиб.фм, как целый месяц активисты из посёлка Огурцово под Новосибирском ловили наркодилеров, которые всем представлялись дружинниками: в итоге 12 закладчиков были взяты с поличным.