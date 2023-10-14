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общество

В Новосибирской области грибникам ужесточили наказание за сбор краснокнижных грибов

Фото: Pexels.com

Санкции варьируются в зависимости от объема собранных или уничтоженных плодов.

В России ужесточили наказания для грибников, собирающих краснокнижные грибы и ягоды. Согласно новой статье, санкции варьируются в зависимости от объема собранных или уничтоженных плодов.

Наказание может включать в себя лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до 1 миллиона рублей. В случае, если уничтожение ценных видов грибов демонстрировалось в интернете, наказание могут увеличить до шести лет тюремного заключения и штрафа до 2 миллионов рублей. Максимальное наказание по новой статье составляет девять лет колонии и штраф в размере 3 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что за сбор каких грибов теперь можно сесть в тюрьму.

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Игорь Кириченко
Журналист

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