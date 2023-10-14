В октябре над Новосибирском пронесётся самый яркий метеорный поток Ориониды

Самый яркий и быстрый метеорный поток Ориониды пронесётся над Новосибирском.

В октябре 2023 года над Новосибирском пронесётся самый быстрый и яркий метеорный поток Ориониды. Звездопад начнется 17 октября и продлится до 26 октября. Наибольшая активность придётся на 22 октября — новосибирцы смогут увидеть до 30 падающих звёзд в час.

Ориониды считаются одним из сильнейших метеорных потоков, который активен с 2 октября по 7 ноября. В ночь на 22 октября среднее количество метеоров составляет около 20 в час, что превышает показатели любого другого метеорного потока в октябре или ноябре. Некоторые метеоры Орионидов оставляют за собой яркие следы из раскаленных частиц, которые видны от нескольких секунд до минуты.

Лучшее время для наблюдения за Орионидами — два часа утра. В это время радиант метеорного потока поднимется наиболее высоко. Смотреть на звездопад можно будет до рассвета.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 октября пройдёт новолуние. О влиянии этого явления на людей рассказала астролог Елена Ягунова в беседе с «Сиб.фм».