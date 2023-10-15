Экстрасенс из России предсказала третью мировую войну с эпицентром на Ближнем Востоке

Экстрасенс Инна Мишина предсказывает эскалацию конфликта между Израилем и Палестиной. Она утверждает, что это может привести к третьей мировой войне.

Она также пророчит, что весь мусульманский мир может вступить в этот конфликт, но Россия останется нейтральной. Мишина утверждает, что мировое сообщество начнет серьезно обсуждать этот конфликт перед «праздником во Франции, который отмечается в июле», возможно, имея в виду День взятия Бастилии, который празднуется 14 июля.

Она предупреждает, что такая война будет кровопролитной и унесет много человеческих жизней, а также может расшириться на разные фронты, вовлекая страны, такие как Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция и Афганистан.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16 октября частично отключат телевидение и радио.