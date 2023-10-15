В Новосибирске 16 октября частично отключат телевидение и радио

С 16 по 22 октября в Новосибирске и смежных районах ожидается временное прекращение работы телевизионных программ и радиостанций. Это связано с проведением технических работ на передатчиках.

По информации от Сибирского регионального центра РТРС, плановые профилактические работы и другие технические мероприятия потребуют отключения некоторых телеканалов. Отмечается, что некоторые работы могут перенести или отменить из-за неблагоприятных погодных условий.

Вещание приостановят: «Россия 1», «Россия 24», Первый и Пятый каналы, НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «Россия Культура», ОТР, ТВ-Центр, «РенТВ», «СПАС», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», ТНТ, «МИР», «МузТВ», «Солнце» и «Ю-ТВ».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске астрофотограф сфотографировал яркую туманность.