В Новосибирске астрофотограф сфотографировал яркую туманность

Облака пыли находятся на расстоянии около 400 световых лет.

Астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков поделился своими фотографиями яркой туманности — молекулярные пылевые облака Тельца. Фотографии он опубликова на своей странице во «ВКонтакте». Снимки он сделал во время работы на Алтае.

«Снимок был сделан в августе недалеко от Курая, по остаточному принципу. Пока основной сетап трудился над темными туманностями в Цефее, я поставил AZ-GTi+Samyang135+Cannon5DaMarklll снимать восходящие Плеяды», — сказал Алексей.

Стоит отметить, что эти молекулярные пылевые облака находятся на расстоянии около 400 световых лет от нашей планеты.

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