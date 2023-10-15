В зоопарке Новосибирска лемуры отобрали у ребенка коробку с попкорном

Лемуры из Новосибирска отобрали у ребенка коробку с попкорном и рисом в карамели.

Лемуры из Новосибирского зоопарка отобрали коробку с попкорном и рисом в карамели у маленького ребенка. Сибирячка Анна Новикова запечатлела этот момент на видео,

На кадрах видно, как приматы быстро и ловко овладели добычей. Из-за этого ребенок заплакал.

Лемуров в Новосибирский зоопарк впервые привезли в 1989 году. В 2008 году зоопарк дополнили этими зверьками. Их привезли из Германии. Лемуры обычно предпочитают фрукты, овощи и ягоды.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ожидается потепление до +16 градусов в середине октября.