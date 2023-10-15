В Новосибирске ожидается потепление до +16 градусов в середине октября

В Новосибирске продолжится «бабье лето» в октябре.

В середине октября в Новосибирске ожидается потепление до +16 градусов тепла. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 15 октября, дневная температура составит +6, +11 градусов. Возможны небольшие дожди на некоторых участках города.

В понедельник, 16 октября, температура поднимется до +7, +12 градусов. Большая часть дня будет без осадков, однако на западе региона возможны небольшие дожди.

Во вторник, 17 октября, воздух прогреется до +11, +16 градусов. Дневная погода будет преимущественно без осадков.

Как ранее писал Сиб.фм, стала известна дата первого снега в Новосибирске в октябре-2023.