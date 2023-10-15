ФК «Новосибирск» в конце матча Второй лиги вырвал победу над «Салютом»

Матч прошел 14 октября на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

Футбольный клуб «Новосибирск» переиграл дома со счетом 3:2 белгородский «Салют» в матче 14-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» «Серебряной группы» 14 октября на стадионе «Спартак» в Новосибирске.

За хозяев стадиона забили Константин Попов на 30-й минуте, Артемий Малеев на 52-й минуте, а также Егор Глухов на 94-й минуте дополнительного времени с пенальти.

За «Салют» отличился Артур Максимчук. Он сделал дубль.

В настоящее время, «Новосибирск» занимает 1-е место с 30 очками, а «Салют» 10-е с 5 очками.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в МОК отстранили Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.