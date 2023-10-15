На концерт Полины Гагариной пришли тысячи человек в Новосибирске

Около 5 тысяч человек пришли на концерт Полины Гагариной в «Локомотив Арену» в Новосибирске.

Тысячи поклонников собрались в Новосибирске на концерте известной певицы Полины Гагариной, который состоялся в «Локомотив Арене» в субботу, 14 октября.

Билеты на мероприятие стоили от 8 до 15 тысяч рублей, но это не остановило фанатов заполнить весь зал, который рассчитан на 5 тысяч мест, и практически все эти места были заняты сибиряками.

После концерта, в соцсетях фанаты активно делились фотографиями.

Как ранее писал Сиб.фм, НОВАТ потратил 83 млн на декорации к постановке «Щелкунчика» в Новосибирске.