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общество

Новосибирская актриса Лазарева* заявила о насилии после побега из РФ

Фото: соцсети

Уже длительное время она находится в Испании и записывает разные обращения.

Известная 57-летняя артистка Татьяна Лазарева* покинула Российскую Федерацию послен начала специальной военной операции на территории Украины и переехала в Европу.

В настоящее время она живет в Испании и активно ведет свои социальные сети. Недавно она обратилась к своим поклонникам, выразив беспокойство о противоправных действиях в ее отношении, при этом отметив, что бессильна в этой ситуации.

Поклонники заметили, что артистка выглядит измученной. Они считают, что у Лазаревой* есть проблемы с алкоголем.

Татьяна Лазарева* — физлицо, признанное иноагентом в России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ищут 35-летнего Александра Гафнера в черной куртке с капюшоном.

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Игорь Кириченко
Журналист

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