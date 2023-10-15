В Новосибирске ищут 35-летнего Александра Гафнера в черной куртке с капюшоном

13 октября мужчина ушел из дома в Кировском районе Новосибирска в неизвестном направлении.

Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирской области» выложил информацию о поиске 35-летнего Александра Гафнера. Мужчина пропал 13 октября после того, как ушел из дома в Кировском районе Новосибирска.

Рост мужчины около 170 см, нормальное телосложение, карии глаза и черные волосы. Александр носит очки. На момент исчезновения он был одет в синие джинсы, черную куртку с капюшоном и черные кеды.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александра Гафнера, просят связаться по следующим номерам: 8-800-70-54-52 или 112.

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