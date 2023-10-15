Председатель СКР Бастрыкин потребовал доклад о видеообращении новосибирцев в противогазах

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по обращению жителей Новосибирска в противогазах.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по обращению жителей Заельцовского района Новосибирска о загрязнении воздуха. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, жители района записали видеоролик и опубликовали его в пятницу, 13 октября. На нём дети на площадке играют в противогазах. Так они хотят привлечь внимание Бастрыкина к проблеме загрязнения воздуха, предположительно вызванной деятельностью завода «Экран». Местные жители уже более полугода страдают от проблем со здоровьем из-за постоянного химического запаха.

По словам депутата Игоря Украинцева, люди постоянно кашляют, дети вынуждены гулять в респираторных масках, а некоторым уже была поставлена диагноз астмы. Жители неоднократно обращались в различные местные органы власти, но результатов это не принесло.

Александр Быстрыкин поручил руководителю СУ СКР России по Новосибирской области Евгению Долгалёву представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как ранее писал Сиб.фм, дети в противогазах сняли видеообращение главе СКР Бастрыкину.