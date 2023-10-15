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спорт

Новосибирский «Локомотив» начал сезон с победы в гостях в Суперлиге по волейболу

Фото: Pexels.com

В первом матче нового сезона чемпионата России по волейболу, клуб «Локомотив» одержал победу в гостях над клубом «Югра-Самотлор». Об этом сообщила пресс-служба команды.

В составе «Локомотива» впервые выступил болгарский доигровщик Мартин Атанасов, которого подписали этим летом. Также в игре с первых минут играл воспитанник клуба — блокирующий Юрий Бражнюк.

«Локомотив» одержал победу со счетом 0:3 (20:25, 19:25, 18:25) в Нижневартовске. Самым результативным игроком встречи в составе «Локомотива» стал диагональный Илья Казаченков, набравший 13 очков. Капитан Ильяс Куркаев добавил 10 очков к общему счету, а Омар Курбанов — 9 очков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ФК «Новосибирск» в конце матча Второй лиги вырвал победу над «Салютом».

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Игорь Кириченко
Журналист

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