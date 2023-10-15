Новосибирский предприниматель выручил 221 млн рублей на банных чанах

В середине 2010-х годов металлические чаны для купания и парения, которые подвешиваются на цепях над небольшим костром или печкой, вызывали удивление даже у представителей профессионального банного сообщества.

Мало кто знал, как их использовать. Несмотря на узость рынка, сибирский предприниматель Дмитрий Лазарев в 2017 году с партнером запустил производство банных котлов под брендом «Сибирский банный чан».

Спустя шесть лет, компания «Сибирский банный чан» стала одной из самых заметных компаний в своем сегменте. Годовая выручка компании достигла 221 миллиона рублей. Их банные чаши стали популярными альтернативами традиционным баням и термальным источникам. Даже в период пандемии, выручка увеличилась, так как эти чаши предоставили возможность людям наслаждаться релаксацией и отдыхом на дачных участках.

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