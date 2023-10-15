Новосибирский театр «Красный факел» посетит с гастролями Беларусь

Новосибирский театр «Красный факел» отправится с гастролями в Беларусь.

Новосибирский театр «Красный факел» готовится отправиться в гастроли в Беларусь. Директор учреждения Антонида Гореявчева подписала соглашение о сотрудничестве с руководителем Республиканского театра Белорусской драматургии Светланой Карюкиной. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

Директор театра отметила, что сотрудничество в сфере искусства — это не только замечательная возможность для зрителей познакомиться с творчеством других театров, но и важный стимул для коллектива расширить свой профессионализм. Представители «Красного факела» обещают показать минчанам новые спектакли и постараться удивить их.

Первые гастроли новосибирского театра пройдут в Минске в 2024 году в рамках Дней новосибирской культуры в Беларуси. В следующем году артисты из Минска также посетят Сибирь.



Напомним, в Новосибирске НОВАТ выделил 83 миллиона на декорации к «Щелкунчику» в постановке Григоровича.