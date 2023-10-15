Опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в первой половине октября 2023 года

Опубликованы фотографии погибших новосибирцев во время спецоперации в октябре 2023 года.

Появились фотографии погибших бойцов на СВО из Новосибирской области. Подборку опубликовало издание МК-Новосибирск.

Среди участников спецоперации были и те, кто находился в зоне СВО с самого начала, а другие погибли через несколько недель после прибытия на место назначения.









В первой половине октября погиб 22-летний тракторист Павел Николаенко из Баганского района. Его посмертно наградили Орденом Мужества, а также 27-летний спецназовец Евгений Глущенко из Барабинского района, который попал под минометный обстрел вместе с командуемой им группой.

Точное количество погибших в октябре неизвестно, так как некоторые из тех, с кем простились в Новосибирской области, погибли в зоне СВО еще в сентябре и августе.



Напомним, военкор Андрей Филатов не дождался оплаченных дронов из Новосибирска для зоны СВО.