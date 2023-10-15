Военкор Андрей Филатов не дождался оплаченных дронов из Новосибирска для зоны СВО

Дроны от новосибирского КБ «Спектр-Инжиниринг» за 250 тысяч рублей так и не поступили в зону СВО.

Военный корреспондент Андрей Филатов сообщил, что заказанные для бойцов СВО дроны у новосибирской компании «Спектр-Инжиниринг», так и не были доставлены. Полтора года назад Филатов перевел 250 тысяч рублей компании, которые собрали подписчики.

По словам Филатова, компания объясняла задержку поставок проблемами с комплектующими из Китая. В одном из последних сообщений исполнительный директор компании Андрей Братеньков обещал отправить дроны в Ростов и перестал выходить на связь. Филатов сетует, что просто подарил деньги конструкторам.

В интервью изданию «Новая Сибирь» Братеньков подтвердил, что «Спектр-Инжиниринг» действительно задерживает поставку дронов Филатову. Причина — необходимость доработки системы связи беспилотных аппаратов. Также много времени ушло на проведение испытаний, однако о поставках ничего не известно.

Как ранее писал Сиб.фм, Новосибирская область отправила на СВО большую партию гуманитарной помощи.