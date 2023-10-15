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общество культура

Певица Диана Скокова из Новосибирска выступила на шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

Фото: Диана Скокова / Вконтакте

Певица из Новосибирска Диана Скокова исполнила хит «Ты не такой».

Певица из Новосибирска Диана Скокова выступила на популярном шоу «Ярче звёзд» на канале ТНТ, где она воплотила образ Юлианны Карауловой. В своем выступлении она исполнила хит «Ты не такой». Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

В рамках шоу, участники должны были примерить на себя образы известных звезд эстрады и представить номер в их стилистике. Ведущим программы является Гарик Мартиросян.

Каждый участник получает помощь вокальных педагогов и гримёров, чтобы максимально точно передать образ артиста. Победитель шоу будет награжден не только денежным призом, но и получит дополнительную популярность.

Диана Скокова поделилась, что приняла участие в проекте, чтобы показать свой талант и стремление стать известной, однако она не прошла в следующий этап, так как жюри пришло к выводу, что ей не удалось достаточно точно воплотить образ Юлианны Карауловой.

Как ранее писал Сиб.фм, стало известно, за что выгнали дочь Трофима из шоу «Голос. Уже не дети».

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Дамир Трубников

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