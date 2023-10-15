Под Новосибирском автомобиль Росгвардии попал в ДТП

В Новосибирской области сотрудника Росгвардии увезли на скорой после ДТП.

В Новосибирской области в Купино автомобиль Росгвардии попал в ДТП. Об этом Сиб.фм сообщил очевидец произошедшего.

По его словам, авария произошла 14 октября рядом с местным ДК. Кроме этого, пострадал еще один автомобиль — Toyota Filder.

Очевидцы сообщили, что правоохранители увезли на скорой помощи в Купинскую ЦРБ, однако в пресс-службе ведомства добавили, что сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии, госпитализация им не понадобилась.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудники находятся в удовлетворительном состоянии, травм, требующих госпитализации, не получили», — отметили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.

Напомним, в Новосибирске неизвестный насмерть сбил мужчину на Петухова.