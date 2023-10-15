В Новосибирске неизвестный насмерть сбил мужчину на Петухово

В Новосибирске полиция разыскивает водителя, который уехал с места смертельного ДТП.

В Новосибирске неизвестный водитель насмерть сбил 46-летнего мужчину на улице Петухово. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, поздно вечером 14 октября 46-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, когда переходил дорогу возле дома Петухова, 57, вне зоны пешехода. Водитель на неустановленном авто сбил его и скрылся с места ДТП.

Госавтоинспекция просит помочь очевидцев. Если вы располагаете какой-либо информацией, сообщите ь по телефонам: 232-23-19 отдел розыска, 232-23-21, 232-23-51 дежурная часть, либо по адресу: улица Станционная, 24/1, полк ДПС ГИБДД Управления МВД России.



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