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общество проиcшествия

Под Новосибирском прокуратура начала проверку после травмирования девочки в бассейне

Фото: freepik

В Новосибирской области девочка получила травмы на тренировке в бассейне.

В Новосибирской области прокуратура начала проверку после происшествия в бассейне в селе Ленинское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку работе должностных лиц учреждения.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в ведомстве.

Напомним, председатель СКР Бастрыкин потребовал доклад о видеообращении новосибирцев в противогазах. По словам местных, дети вынуждены гулять в респираторных масках, а некоторым уже была поставлена диагноз астмы. Жители неоднократно обращались в различные местные органы власти, но результатов это не принесло.

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Дамир Трубников

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