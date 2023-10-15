Под Новосибирском прокуратура начала проверку после травмирования девочки в бассейне

В Новосибирской области девочка получила травмы на тренировке в бассейне.

В Новосибирской области прокуратура начала проверку после происшествия в бассейне в селе Ленинское. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры дадут оценку работе должностных лиц учреждения.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в ведомстве.



Напомним, председатель СКР Бастрыкин потребовал доклад о видеообращении новосибирцев в противогазах. По словам местных, дети вынуждены гулять в респираторных масках, а некоторым уже была поставлена диагноз астмы. Жители неоднократно обращались в различные местные органы власти, но результатов это не принесло.