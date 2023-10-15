Под Новосибирском простятся с командиром взвода Романом Крищенко из Куйбышева

Завтра, 16 октября, жители города Куйбышев будут прощаться с бойцом Донбасса Романом Крищенко. Он погиб 29 сентября в ходе специальной военной операции (СВО).

Роман родился 17 сентября 1994 года. Учился в средней школе № 5 города Куйбышев. После школы он прошел срочную службу и решил посвятить себя службе в вооруженных силах.

В июне прошлого года Романа направили в зону боевых действий. Он служил в должности командира саперно-минерного взвода. За время службы его два раза ранили.

Прощание с Романом состоится 16 октября с 12:00 до 14:00 в Спасском Соборе по адресу: город Куйбышев, ул. Краскома, 4.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликованы фото погибших бойцов СВО из Новосибирской области в первой половине октября 2023 года.