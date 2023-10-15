Полина Гагарина поздравила своего сына Андрея с днем рождения на концерте в Новосибирске

Во время концерта Полины Гагариной в Новосибирске артистка поздравила своего сына Андрея с днём рождения.

В Новосибирске во время концерта Полины Гагариной артистка поздравила своего сына Андрея с днём рождения. Парень аккомпанировал Полине, когда она пела песню «Попроси у облаков». Она закончила трек словами: «С днем рождения, Андрей!».

«Сегодня у моего любимого сына день рождения. Я им безмерно горжусь! Желаю тебе, сыночек, чтобы ты всегда доверял себе, своему сердцу!» — сказала певица во время концерта.

В ответ на поздравление мамы парень улыбнулся. Ему исполнилось 16 лет. Семья крепко обнялась, а затем на сцену вынесли торт с горящими свечами. Именинник загадал желание и задул их на глазах 5 тысяч зрителей.

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