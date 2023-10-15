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общество

У директора Новосибирского зоопарка заметили часы, похожие на хронометр от Ди Каприо

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске люди заметили на руке директора местного зоопарка Андрея Шило часы, похожие на хронометр из эксклюзивной коллекции актёра Леонардо Ди Каприо.

Вполне возможно, что люди имею в виду часы из линейки Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph. Такие часы начали выпускать в 2010-х в швейцарской компании Tag Heuer. Таких экземпляров всего две тысячи.

У этих часов синий циферблат и задняя крышка из сапфирового стекла с гравировкой имени Ди Каприо. Корпус и браслет сделали из нержавеющей стали.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 16-летний подросток был задержан после угона автомобиля.

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Игорь Кириченко
Журналист

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