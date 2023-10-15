В Новосибирске 16-летний подросток был задержан после угона автомобиля

В Новосибирске 16-летний подросток был задержан после того, как угнал автомобиль на остановке «Карьер Борок».

Полиция получила заявление об исчезновении отечественного автомобиля «ВАЗ-2199» 3 сентября. Машина была оставлена неподалеку от остановки хозяином, однако, когда он вернулся, автомобиля уже не было. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Кража была раскрыта месяц спустя. Сотрудники полиции выяснили и задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний житель Кировского района, ранее не имевший судимостей.

Стало известно, что подросток заметил, что автомобиль находился без присмотра некоторое время, и решил его угнать. Он сел за руль, завел машину и уехал. Затем он продал угнанное авто и потратил деньги на личные нужды. Полиция изъяла автомобиль у покупателя после раскрытия кражи.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье ч.2 ст.158 (Кража). С подозреваемого взята подписка о невыезде.



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