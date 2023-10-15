Поправки к закону о военном положении в России одобрили в Госдуме РФ

В Госдуме РФ приняли изменения в закон о военном положении в России: теперь оповещать Совет Европы ни о чём не надо.

В пресс-службе Госдумы РФ рассказали об изменении в законе о военном положении в России. Поправки касаются информирования Совета Европы о введении или прекращении военного положения. 12 октября депутаты приняли решение, что информирования больше не будет.

«Закон принят сегодня в третьем чтении. Изменения связаны с прекращением участия России в Совете Европы», — говорится в сообщении Госдумы.

Напомним, что решение о выходе в Совете Европы было принято ещё раньше – в марте 2022 года.

Читайте также на сайте Сиб.фм материал о том: что говорят в Госдуме РФ о возвращении мобилизованных из зоны действия СВО на Украине – при каких обстоятельствах и условиях это станет возможным?