Появилась информация, что Ройзман* якобы троюродный брат новосибирского генерала Суровикина

Ройзман* в комментариях на это заявление ответил, что у него нет информации о таком родстве.

Сегодня, 15 октября, российские телеграм-каналы начали распространять утверждение, будто бизнесмен Евгений Ройзман* является троюродным братом генерала Сергея Суровикина. Информацию об этом распространил Демьян Кудрявцев.

Евгений Ройзман* в комментариях на это заявление ответил, что у него нет информации о таком родстве. Он даже обратился к своей семье, чтобы уточнить этот вопрос. Ройзман* сообщил, что родственники его мамы из деревни не слышали о таком родстве.

Евгений Ройзман* — физлицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Ранее Сиб.фм сообщал, что президент России Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось.