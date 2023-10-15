Президент России Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Президент отметил, что на все действия Киева армия Россия реагирует своевременно.

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на наступательные операции на отдельных участках, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в целом провалилось полностью. Об этом он сообщил в ходе программы «Москва. Кремль. Путин», опубликованной в Телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Путин также подчеркнул, что в Москве следят за действиями украинской стороны и реагируют на них своевременно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что поправки к закону о военном положении в России одобрили в Госдуме РФ.