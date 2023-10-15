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общество проиcшествия

Спасатели показали видео массового ДТП на Фабричной в Новосибирске

Фото: МАСС

В Новосибирске в аварии пострадал 35-летний мужчина.

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на улице Фабричной в Новосибирске. В результате столкновения несколько человек оказались зажаты в салоне одного из автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

В Госавтоинспекции региона уточнили, что водитель Nissan при перестроении столкнулся с автомобилем Mazda 6, а затем выехал на встречную полосу и столкнулся еще с Hyundai Solaris и Audi Q7.

В результате аварии пострадал 35-летний мужчина, который был доставлен в больницу. Прибывшие спасатели провели стабилизацию автомобилей и осуществили противопожарные мероприятия.

Как ранее писал Сиб.фм, появилось видео смертельного ДТП с участием фуры в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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